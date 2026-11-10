مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الثلاثاء 10-11-2026

كتابة: علي حايك

تقديم: موسى السيد

رسالةٌ استراتيجيةٌ بمدياتٍ صاروخيةٍ بعيدة، بعثَ بها حرسُ الثورةِ الإسلاميةِ من باطنِ الأرضِ الإيرانيةِ.

والرسالةُ الاستباقيةُ هذه لكي يتأكدَ مَن يصوغُ السياساتِ الأميركيةَ والصهيونيةَ أنَّ التهديداتِ الإيرانيةَ ليستْ دعايةً إعلاميةً، وعليهم أن يحفظوا جيداً مشهدَ المدينةِ الصاروخيةِ التي كُشِفَ عنها ، وألّا يرتكبوا أيَّ خطأٍ في الحساباتِ، كما قال رئيسُ البرلمانِ الإيرانيِّ محمد باقر قاليباف، وإلّا فإنَّ الردَّ الإيرانيَّ سيكونُ خارجَ التوقعاتِ.

ومع التوقعاتِ القطريةِ التي لا تزالُ تتسمُ بالإيجابيةِ على خطِّ الوساطةِ بين واشنطن وطهران، فإنَّ الضبابيةَ لا تزالُ تستحكمُ بالقرارِ الأميركيِّ بفعلِ صراعِ أجنحةِ ادارته المتكسرة في صناديق الاقتراعِ، والمحاصرةِ بنفاد الوقت ، وبقرارِ قائد الثورةِ الإسلاميةِ، آية الله السيد مجتبى خامنئي، القاضي بضرورةِ إنهاءِ حالةِ اللاسلمِ واللاحربِ.

أمّا حالةُ اللااستقرارِ التي أفرزتْها الانتخاباتُ داخلَ المجتمعِ الصهيونيِّ، فلا تزالُ تتيحُ لبنيامين نتنياهو اللعبَ على حبالِ التصعيدِ، معاودًا التحريضَ والتحذيرَ من إيرانَ نووية، وقد يكونُ ذلك بفعلِ المؤشراتِ الجديةِ لحقيقة خسارته السياسية في اولى جلسات الكنيست.

في لبنانَ، لا يزالُ الخاسرونَ برهاناتِهم على المشروعِ الأميركيِّ الإسرائيليِّ يصوّبونَ على الجيشِ اللبنانيِّ، وهو ما اعتبرَه الرئيس نبيه بري جريمةً وخطيئةً كبرى، وأتبعَه وزيرُ الدفاعِ ميشالُ منسّى ببيانٍ عاليَ اللهجةِ ضدَّ كلِّ مَن تسوّلُ له نفسُه اعتبارَ موقعِه أو مكانتِه فوقَ القانونِ، أو فوقَ أمنِ المواطنِ وأمانِه، مطالبًا اللبنانيينَ ألّا يكونَ أيٌّ منهم خنجرًا في ظهرِ الجيشِ الوطنيِّ الحامي للوحدةِ والسلمِ الأهليِّ، قاصدًا كانَ أو عن غيرِ قصدٍ.

وكلُّ السهامِ الموجّهةِ للجيشِ وقائدِه مقصودةٌ ومعروفةُ المنشأِ والهدفِ، فهل تتحرّكُ السلطةُ لحمايةِ جيشِها من سهامِ أدواتِها السياسيةِ والإعلاميةِ؟ أم إنّها تريدُ أن تقضي على ما تبقّى من عناوينِ الوحدةِ الوطنيةِ؟

وعن العناوينِ الوطنيةِ والتطوراتِ المحليةِ والإقليميةِ والدوليةِ، يتحدّثُ الأمينُ العامُّ لحزبِ اللهِ، سماحة الشيخِ نعيم قاسم، عندَ السادسةِ من مساءِ الغدِ، في الاحتفالِ الذي يقيمُه حزب الله بمناسبةِ يومِ الشهيدِ.

المصدر: موقع المنار