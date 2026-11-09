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   28 جمادى الأولى 1448   
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    وكالة تسنيم: آية الله العظمى وحيد الخراساني يغادر المستشفى ويعود إلى منزله

      المصدر: تسنيم