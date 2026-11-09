CNN: تعاون ترامب مع روسيا يضعف جهود عزل موسكو

اعتبرت شبكة CNN أن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف العقوبات عن روسيا وإبرام صفقات تجارية معها يقوض جهود الغرب المستمرة منذ سنوات لعزل الاقتصاد الروسي.

وأوضحت الشبكة، في تقرير نشرته يوم السبت، أن تعاون ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم استمرار النزاع في أوكرانيا، يمثل تحولا ملحوظا عن السياسة التي اتبعتها واشنطن وحلفاؤها خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشارت إلى أن اتفاق توريد الديزل الروسي قد يكون بداية لسلسلة من الصفقات التجارية بين البلدين، وهو احتمال يثير قلق محللين غربيين بشأن مستقبل سياسة العقوبات المفروضة على موسكو.

وفي 9 تشرين الاول / أكتوبر الماضي، أجرى بوتين وترامب اتصالا هاتفيا أعلن الرئيس الأمريكي عقبَه التوصل إلى اتفاق واسع لتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، مؤكدا أن الاتفاق يخدم مصالح الولايات المتحدة والعالم.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا يستثني معاملات الديزل الروسي من بعض العقوبات حتى 7 نيسان / أبريل 2027، فيما رفعت الحكومة الروسية في اليوم التالي للاتصال جزءا من القيود المفروضة على تصدير الوقود.

وفي أحدث التطورات، أفادت CNN بأن الناقلة “Agioi Fanendes”، التي ترفع علم مالطا وتحمل نحو 300 ألف برميل من الديزل الروسي، تواصل الإبحار باتجاه الولايات المتحدة، دون تأكيد وصول شحنتها.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” في 5 تشرين الثاني / نوفمبر أن ناقلتين أخريين غيرتا مساريهما باتجاه البرازيل والبحر المتوسط، وسط مخاوف لدى المشترين الأمريكيين من التداعيات القانونية لاستيراد الوقود الروسي.

في المقابل، نفى الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، صحة التقارير عن تغيير مسارات الناقلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، مؤكدا استمرارها في الإبحار وفق مساراتهاالأصلية.

كما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن شحنات الديزل أرسلت بالفعل، وأن تفاصيل إبحارها تخضع للسرية التجارية، مؤكدا أن “كل الديزل سيجد مشتريه”.

ومن جانبه، أقر الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، في 6 تشرين الثاني / نوفمبر، بأن الدول الأوروبية اشترت من روسيا كميات من الغاز الطبيعي المسال تفوق بكثير حجم اتفاق الديزل الأمريكي الروسي، رغم استغرابه قرار واشنطن.

المصدر: سي ان ان