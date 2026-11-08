‏إيران ترد على رصد الولايات المتحدة مكافأة مقابل تسريب معلومات نووية

‏علّقت ممثلية إيران في فيينا على رصد أمريكا مكافأة مالية مقابل تسريب معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

‏وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا كتبت عبر منصة «إكس» بشأن رصد أمريكا مكافأة مقابل تسريب معلومات نووية إيرانية: «إن ما يُسمى بـ”مكافأة العدالة” الأمريكية الجديدة، هو في الواقع استقطاب لـ”شركاء في الجريمة”».

‏وجاء في البيان: «نظراً للسجل الأسود للولايات المتحدة والكـ.يان الإسرائيلي في اغتيال العلماء الإيرانيين، وأعمال التخريب المتكررة في المنشآت النووية الإيرانية وقصفها، فإن ما تسميه أمريكا “مكافأة” لا يعدو كونه تجنيداً لشركاء في الجريمة لتنفيذ اغتيالات وأعمال إجرامية واعتـ.داءات مستقبلية».

‏وأكدت الممثلية الإيرانية أن «أي دولة، أو مؤسسة حكومية، أو منظمة دولية — بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية — أو جهة فاعلة غير حكومية تسهّل ارتكاب مثل هذه الجرائم عبر تقديم المعلومات، تتحمل المسؤولية القانونية الدولية».

‏كما أوضحت ممثلية إيران: «إن كل من يقدم المساعدة أو التواطؤ عن علم، وبشكل مباشر أو غير مباشر، في ارتكاب مثل هذه الجرائم، يتحمل مسؤولية جنائية فردية إلى جانب المنفذين الرئيسيين. فالمكافأة لا تمحو صفة التواطؤ ولا تمنح الحصانة. والمساءلة حتمية، وعلماؤنا الشـهداء شهودنا».