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    كيان العدو

    تمشيط للإحتلال في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان

    تمشيط للإحتلال في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان

    المصدر: قناة المنار

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