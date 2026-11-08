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مشاهد لانفجار ناقلة النفط الثالثة في مضيق هرمز
08-11-2026 14:01 مساءً
مشاهد لانفجار ناقلة النفط الثالثة في مضيق هرمز
المصدر:
الحرس الثوري
مضيق هرمز
ناقلة النفط
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