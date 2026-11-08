الأحد   
   08 11 2026   
   27 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 15:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    مشاهد لانفجار ناقلة النفط الثالثة في مضيق هرمز

      مشاهد لانفجار ناقلة النفط الثالثة في مضيق هرمز

      المصدر: الحرس الثوري

      مواضيع ذات صلة

      إيران | حرس الثورة: حريق في ناقلتي نفط وناقلة سحب بمضيق هرمز والاستيلاء على مسيّرتين أمريكيتين

      إيران | حرس الثورة: حريق في ناقلتي نفط وناقلة سحب بمضيق هرمز والاستيلاء على مسيّرتين أمريكيتين

      الحرس الثوري يسقط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز MQ9 شرق مضيق هرمز

      الحرس الثوري يسقط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز MQ9 شرق مضيق هرمز

      بريطانيا | المنظمة البحرية الدولية تحذّر من استهداف السفن التجارية وتداعيات النزاعات على البحارة في هرمز والبحر الأحمر

      بريطانيا | المنظمة البحرية الدولية تحذّر من استهداف السفن التجارية وتداعيات النزاعات على البحارة في هرمز والبحر الأحمر