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    ناطق حكومة التغيير والبناء في صنعاء: الأماكن التي يستهدفها النظام السعودي أعيان مدنية والمزاعم بشأن الأهداف العسكرية كاذبة ومكشوفة

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