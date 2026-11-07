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    وزير الصحة اليمني: 32 شهيدا و38 جريحا في حصيلة غير نهائية لمجزرة النظام السعودي بحق منازل المواطنين في قرية الشرية في مديرية بني حشيش بصنعاء

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