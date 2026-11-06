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    لبنان

    ملخص الاعتداءات الصهيونية حتى صباح اليوم الجمعة

      أولاً: القصف المدفعي المعادي

      1. قصف مدفعي استهدف بلدة القنطرة.
      2. قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي.
      3. قصف مدفعي استهدف وادي زبقين، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.
      4. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة ميفدون.
      5. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة برعشيت، لجهة التلة.
      6. قصف مدفعي استهدف وادي نحلة، الواقع بين بلدتي مجدل سلم وشقرا.
      7. قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري.
      8. قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون والنبطية الفوقا.
      9. قصف مدفعي استهدف وادي الحجير.
      10. قصف مدفعي استهدف أطراف برعشيت – بيت ياحون.
      11. قصف مدفعي متواصل استهدف أطراف بلدة برعشيت.

      ثانياً: التمشيط بالأسلحة الرشاشة وإطلاق النار

      1. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الحوزة عند أطراف عيتا الجبل – بيت ياحون، بالتزامن مع إطلاق قنابل ماكلير.
      2. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة القنطرة ووادي الحجير.
      3. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت ياحون.
      4. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة برعشيت.
      5. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة شقرا.
      6. تمشيط باتجاه أطراف بلدتي شقرا وبرعشيت.
      7. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مدينة الخيام.
      8. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي السلوقي ومدينة الخيام.

      ثالثاً: التفجيرات

      1. تفجير نفذته قوات العدو في بلدة زوطر الشرقية.
      2. تفجير نفذه جيش العدو في بلدة القنطرة.

      رابعاً: تحركات آليات وتوغلات العدو

      1. تحرك آليات العدو في بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه المنطقة.
      2. تحرك معادٍ من بلدة ميس الجبل باتجاه وادي السلوقي،.
      3. تحركت قوات العدو عند أطراف بلدة برعشيت، عقب قصف مدفعي وإطلاق رشقات رشاشة باتجاه اطراف البلدة.

      المصدر: موقع المنار