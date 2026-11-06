ملخص الاعتداءات الصهيونية حتى صباح اليوم الجمعة

أولاً: القصف المدفعي المعادي
- قصف مدفعي استهدف بلدة القنطرة.
- قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي.
- قصف مدفعي استهدف وادي زبقين، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة ميفدون.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة برعشيت، لجهة التلة.
- قصف مدفعي استهدف وادي نحلة، الواقع بين بلدتي مجدل سلم وشقرا.
- قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري.
- قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون والنبطية الفوقا.
- قصف مدفعي استهدف وادي الحجير.
- قصف مدفعي استهدف أطراف برعشيت – بيت ياحون.
- قصف مدفعي متواصل استهدف أطراف بلدة برعشيت.
ثانياً: التمشيط بالأسلحة الرشاشة وإطلاق النار
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الحوزة عند أطراف عيتا الجبل – بيت ياحون، بالتزامن مع إطلاق قنابل ماكلير.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة القنطرة ووادي الحجير.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت ياحون.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة برعشيت.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة شقرا.
- تمشيط باتجاه أطراف بلدتي شقرا وبرعشيت.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مدينة الخيام.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي السلوقي ومدينة الخيام.
ثالثاً: التفجيرات
- تفجير نفذته قوات العدو في بلدة زوطر الشرقية.
- تفجير نفذه جيش العدو في بلدة القنطرة.
رابعاً: تحركات آليات وتوغلات العدو
- تحرك آليات العدو في بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه المنطقة.
- تحرك معادٍ من بلدة ميس الجبل باتجاه وادي السلوقي،.
- تحركت قوات العدو عند أطراف بلدة برعشيت، عقب قصف مدفعي وإطلاق رشقات رشاشة باتجاه اطراف البلدة.
المصدر: موقع المنار