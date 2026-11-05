تقرير مصور | من الجنوب إلى الجناح.. افتتاح معرض «صُنع في الجنوب»

افتُتح معرض «صُنع في الجنوب» في السانترو مول بمنطقة الجناح.

تقرير علي عواضة المصدر: موقع المنار