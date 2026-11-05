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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | من الجنوب إلى الجناح.. افتتاح معرض «صُنع في الجنوب»

    افتُتح معرض «صُنع في الجنوب» في السانترو مول بمنطقة الجناح.
    تقرير علي عواضة

    المصدر: موقع المنار

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