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    الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تتواصل في جنوب لبنان، مراسلنا علي شبيب ينقل صورة المشهد من هناك

    المصدر: موقع المنار

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