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   23 جمادى الأولى 1448   
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    الديمقراطيون يفوزون بـ227 مقعدا في مجلس النواب والجمهوريون يحصلون على 139 مع تواصل عمليات الفرز

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