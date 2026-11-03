ملخص الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان ليوم الثلاثاء

ملخص الاعتداءات الميدانية منذ منتصف ليل الاثنين ٢ تشرين الثاني حتى الحادية عشر من مساء الثلاثاء ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦:

أولاً: القصف المدفعي المعادي

قصف مدفعي استهدف سهل الخيام وأطراف المدينة لجهة إبل السقي. قصف مدفعي استهدف وادي الحجير. قصف مدفعي استهدف وادي زبقين. قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري. قصف مدفعي استهدف بلدة صربين. استهداف بلدة حداثا بعدد من القذائف من دبابة ميركافا. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة برعشيت. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة ميفدون. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة عيتا الجبل. قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي. قصف مدفعي استهدف المثلث الواقع بين بلدات بيت ياحون وبرعشيت وكونين. قصف مدفعي استهدف بلدة القنطرة، بالتزامن مع استهدافها بعدد من قذائف دبابة ميركافا. قصف مدفعي استهدف نهر زوطر. قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت ياحون وعيتا الجبل. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفدون. قذيفة هاون استهدفت الطرف الغربي لبلدة كفرشوبا. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدتي حاريص وحداثا. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة زبقين.

ثانياً: التمشيط بالأسلحة الرشاشة

تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مدينة الخيام. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثا. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الطيبة. تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة البياضة باتجاه بلدة المنصوري. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة القنطرة. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية، مع استمرار التمشيط باتجاهها. تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة القنطرة باتجاه وادي الحجير.

ثالثاً: تحركات الآليات المعادية

تحرك آليات العدو في بلدة حداثا بالتزامن مع التمشيط بالأسلحة الرشاشة. تحرك آليات العدو في بلدة رشاف. تحرك آليات العدو من بلدة حولا باتجاه وادي السلوقي. تحرك آليات العدو في بلدة القنطرة.

رابعاً: التفجيرات وإحراق المنازل

تنفيذ تفجير في بلدة القنطرة. تنفيذ تفجيرين في بلدة كونين. تنفيذ تفجير صغير في بلدة زوطر الشرقية. إقدام العدو على إحراق منازل في بلدة زوطر الشرقية. إقدام العدو على إحراق منازل في مدينة الخيام.

خامساً: الاعتداءات الإضافية

إلقاء محلّقة معادية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري. إلقاء قذائف ضوئية في أجواء حرش علي الطاهر ودوحة كفررمان.

المصدر: موقع المنار