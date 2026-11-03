ملخص الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان ليوم الثلاثاء

ملخص الاعتداءات الميدانية منذ منتصف ليل الاثنين ٢ تشرين الثاني حتى الحادية عشر من مساء الثلاثاء ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦:
أولاً: القصف المدفعي المعادي
- قصف مدفعي استهدف سهل الخيام وأطراف المدينة لجهة إبل السقي.
- قصف مدفعي استهدف وادي الحجير.
- قصف مدفعي استهدف وادي زبقين.
- قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري.
- قصف مدفعي استهدف بلدة صربين.
- استهداف بلدة حداثا بعدد من القذائف من دبابة ميركافا.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة برعشيت.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة ميفدون.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة عيتا الجبل.
- قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي.
- قصف مدفعي استهدف المثلث الواقع بين بلدات بيت ياحون وبرعشيت وكونين.
- قصف مدفعي استهدف بلدة القنطرة، بالتزامن مع استهدافها بعدد من قذائف دبابة ميركافا.
- قصف مدفعي استهدف نهر زوطر.
- قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت ياحون وعيتا الجبل.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفدون.
- قذيفة هاون استهدفت الطرف الغربي لبلدة كفرشوبا.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدتي حاريص وحداثا.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة زبقين.
ثانياً: التمشيط بالأسلحة الرشاشة
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مدينة الخيام.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثا.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الطيبة.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة البياضة باتجاه بلدة المنصوري.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة القنطرة.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية، مع استمرار التمشيط باتجاهها.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة القنطرة باتجاه وادي الحجير.
ثالثاً: تحركات الآليات المعادية
- تحرك آليات العدو في بلدة حداثا بالتزامن مع التمشيط بالأسلحة الرشاشة.
- تحرك آليات العدو في بلدة رشاف.
- تحرك آليات العدو من بلدة حولا باتجاه وادي السلوقي.
- تحرك آليات العدو في بلدة القنطرة.
رابعاً: التفجيرات وإحراق المنازل
- تنفيذ تفجير في بلدة القنطرة.
- تنفيذ تفجيرين في بلدة كونين.
- تنفيذ تفجير صغير في بلدة زوطر الشرقية.
- إقدام العدو على إحراق منازل في بلدة زوطر الشرقية.
- إقدام العدو على إحراق منازل في مدينة الخيام.
خامساً: الاعتداءات الإضافية
- إلقاء محلّقة معادية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري.
- إلقاء قذائف ضوئية في أجواء حرش علي الطاهر ودوحة كفررمان.
المصدر: موقع المنار