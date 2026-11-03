تفتيش سفينة سياحية متجهة الى كيان العدو الاسرائيلي بميناء يوناني بعد تهديد بوجود قنبلة

ذكرت السلطات اليونانية أن تهديدا بوجود قنبلة على متن سفينة سياحية متجهة إلى كيان العدو الإسرائيلي ‌أدى إلى القيام بعملية أمنية في ميناء جزيرة سيروس اليونانية الثلاثاء، بعد أن زعم شخص مجهول أن عبوة ناسفة مثبتة على بدن السفينة.

وكانت السفينة “كراون آيريس”، ⁠التي ترفع علم بنما، من المقرر أن تبحر إلى حيفا وعلى متنها 940 راكبا و597 من أفراد الطاقم عندما ورد التهديد.

وقام أفراد خفر السواحل بتفتيش السفينة بمساعدة كلب متخصص في الكشف عن المتفجرات وغواص خاص، بينما نُشرت وحدة خاصة من ‌خفر ⁠السواحل في الموقع.

ولم تفض إجراءات الفحص الأولية عن العثور على أي جهاز متفجر. ومن المتوقع أن يصل خبراء خفر السواحل ⁠في الساعة (19:30 بتوقيت جرينتش) لإجراء مزيد من عمليات التفتيش قبل أن تتمكن السفينة من استئناف ⁠رحلتها.

وتلقت سبع رحلات جوية على الأقل في أوروبا تهديدات بوجود قنابل اليوم، ⁠مما تسبب في اضطراب في حركة المطارات على الرغم من عدم العثور على أي أجهزة متفجرة.

المصدر: رويترز