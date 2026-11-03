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    دولي

    بالفيديو | مشاهد جوية تُظهر غرق مدينة ملبورن في ولاية فلوريدا الأميركية

      لقطات جوية توثّق غمر المياه مناطق واسعة من مدينة ملبورن في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة.

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