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   23 جمادى الأولى 1448   
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    نائب الرئيس الاميركي فانس: استطلاع أظهر أن عودة الناخبين إلينا مشروطة بإنهاء الحرب والغلاء وجعل أمريكا أولا وتغيير علاقتنا بإسرائيل

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