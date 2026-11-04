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   23 جمادى الأولى 1448   
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    عربي وإقليمي

    المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية لمسؤولي الحكومة الأمريكية: عواقب سوء تقديركم لإيران تتجاوز بكثير ما رأيتموه حتى الآن

      قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي : “ان الكبرياء والغطرسة مقدمة للسقوط”. لقد كان جشعكم هو ما دفع بلدكم إلى عدوان غير شرعي وإجرامي على إيران، وذلك من خلال خدمة نظام مخادع. لقد فشلت حساباتكم، وانهارت افتراضاتكم، وانكشفت أخطاؤكم الاستراتيجية واحدة تلو الأخرى؛ كل ذلك لأنكم لم تُدركوا إيران إدراكًا صحيحًا، ولم تفهموا صمود الشعب الإيراني وعزيمته وكبريائه الوطني.

      واضاف:” لقد وجّه لكم الشعب الأمريكي رسالة واضحة. ولكن إذا استمررتم في تجاهل الواقع، وغض الطرف عن دروس التاريخ، والمضي قدمًا في هذا المسار الخطير، فإن عواقب هذا الخطأ الفادح ستتجاوز بكثير ما رأيتموه حتى الآن.

      وتابع:” لذا، رددوا هذه الكلمات حتى لا تستطيعوا تجاهل معناها. استمع إليهم حتى تفهم الحقيقة الكامنة وراء كلامهم: مهاجمة إيران لن تجلب النصر، بل الهزيمة. إيران ليست دولة يمكن التعامل معها بغرور، أو ترهيبها بالتهديدات، أو إخضاعها بالعدوان”.

      المصدر: مواقع

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