حركة أمل زفت الشهيد نصر محمد يونس الذي ارتقى اليوم في قبريخا

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ }

صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ حركة أمل إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد

نصر محمد يونس

عضو المجلس البلدي في بلدة مركبا الذي استشهد في بلدة قبريخا بتاريخ ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦ إن حركة أمل تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات. وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد ورفيقيه المصدر: بيان