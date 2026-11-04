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   23 جمادى الأولى 1448   
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    قاآني: بعد رسالة القائد الأعلى إذا واصلت أمريكا سلوكها القائم على المقامرة في الحرب فإن جبهة المقاومة الراسخة من خلال الحسابات الذكية على مستوى السطح والعمق معا ستكون قادرة على توجيه ضربات أساسية إلى أمريكا

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