“أكسيوس”: ترقب محادثات روسية أمريكية أوكرانية في أبو ظبي يومي 10 و11تشرين الثاني / نوفمبر

أفاد موقع “أكسيوس” بأن الولايات المتحدة ستشارك في جولة ثانية من المحادثات الثلاثية رفيعة المستوى مع روسيا وأوكرانيا في أبو ظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي أن المحادثات ستتناول الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب، وخفض التصعيد، والإجراءات الإنسانية، وسبل إنهاء النزاع في أوكرانيا.

وأكدت وكالة “رويترز”، نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع، الموعد المرتقب للمحادثات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يمثل واشنطن كالعادة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول أن المفاوضين الأمريكيين سيعقدون اجتماعا على مستوى الخبراء في بروكسل خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة ممثلين عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وستركز المشاورات على الضمانات الأمنية لأوكرانيا، ومستقبل المنظومة الأمنية الأوروبية، والدعم الاقتصادي المخصص لإعادة إعمار أوكرانيا.

وفي السياق، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في 30 أكتوبر، أن موسكو وواشنطن بدأتا تنسيق موعد الجولة الثلاثية المقبلة في أبو ظبي، مؤكدا أن المحادثات ستعقد خلال نوفمبر، دون الإعلان آنذاك عن تاريخ محدد.

وكان أوشاكوف قد أوضح، عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وويتكوف في سان بطرسبورغ يوم 21 تشرين الاول / أكتوبر، أن بوتين وافق من حيث المبدأ على استئناف المفاوضات الثلاثية، مشددا على أهمية بحث إنشاء منظومة أمنية لروسيا وأوكرانيا بعد انتهاء النزاع.

وتأتي التحركات الدبلوماسية في إطار المساعي الأمريكية لاستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط التسوية والترتيبات الأمنية المستقبلية.

المصدر: اكسيوس