الإثنين   
   02 11 2026   
   21 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 01:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    سلاح الجو الأوكراني يعلن اختراق تطبيق “Air Alert” المخصص للتحذير من غارات جوية

      أعلن سلاح ​الجو الأوكراني، في ‌وقت متأخر من يوم الأحد، ​أن التطبيق ​العام المخصص للتحذير من ⁠الغارات الجوية “Air Alert” ​ تعرض للاختراق.

      وقال سلاح الجو في منشور عبر تطبيق “تلغرام” “يبدو ​أن ​تطبيق ⁠الإنذار الجوي تعرض لقرصنة.

      وأضاف سلاح ​الجو الأوكراني في منشوره “لا ​يوجد ⁠أي تهديد إشعاعي! التزموا ⁠الهدوء ​وتابعوا تحديثاتنا ​عبر قناتنا”.

      وأظهر التطبيق ​العام المخصص للتحذير من ⁠الغارات ​لفترة وجيزة أن كييف ومناطق أخرى ​تخضع لتحذير ​نووي، لكن هذا الخلل ‌اختفى ⁠لاحقا.

      وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن صافرات الإنذار انطلقت في جميع أنحاء البلاد، وتلقى السكان تنبيهات تحذر من تهديدات بوقوع هجمات نووية أو كيميائية أو اندلاع اشتباكات في الشوارع.

      كما تلقى صحفيون إشعارات على هواتفهم عبر تطبيق “Air Alert” (التنبيه الجوي) الرسمي الذي تم تطويره بالتعاون بين وزارة التحول الرقمي وشركة تكنولوجيا الأمن “أجاكس سيستمز” (Ajax Systems)، وفق ما ذكرته عدد من وسائل الإعلام.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      اشتباه باختراق تطبيق الإنذار الجوي الأوكراني بعد بثّ تنبيهات عن تهديد إشعاعي

      اشتباه باختراق تطبيق الإنذار الجوي الأوكراني بعد بثّ تنبيهات عن تهديد إشعاعي

      أوكرانيا تهاجم مصفاتين روسيتين رئيسيتين

      أوكرانيا تهاجم مصفاتين روسيتين رئيسيتين

      روسيا والصين تتوقعان بلوغ التبادل التجاري 280 مليار دولار بنهاية 2026

      روسيا والصين تتوقعان بلوغ التبادل التجاري 280 مليار دولار بنهاية 2026