سلاح الجو الأوكراني يعلن اختراق تطبيق “Air Alert” المخصص للتحذير من غارات جوية

أعلن سلاح ​الجو الأوكراني، في ‌وقت متأخر من يوم الأحد، ​أن التطبيق ​العام المخصص للتحذير من ⁠الغارات الجوية “Air Alert” ​ تعرض للاختراق.

وقال سلاح الجو في منشور عبر تطبيق “تلغرام” “يبدو ​أن ​تطبيق ⁠الإنذار الجوي تعرض لقرصنة.

وأضاف سلاح ​الجو الأوكراني في منشوره “لا ​يوجد ⁠أي تهديد إشعاعي! التزموا ⁠الهدوء ​وتابعوا تحديثاتنا ​عبر قناتنا”.

وأظهر التطبيق ​العام المخصص للتحذير من ⁠الغارات ​لفترة وجيزة أن كييف ومناطق أخرى ​تخضع لتحذير ​نووي، لكن هذا الخلل ‌اختفى ⁠لاحقا.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن صافرات الإنذار انطلقت في جميع أنحاء البلاد، وتلقى السكان تنبيهات تحذر من تهديدات بوقوع هجمات نووية أو كيميائية أو اندلاع اشتباكات في الشوارع.

كما تلقى صحفيون إشعارات على هواتفهم عبر تطبيق “Air Alert” (التنبيه الجوي) الرسمي الذي تم تطويره بالتعاون بين وزارة التحول الرقمي وشركة تكنولوجيا الأمن “أجاكس سيستمز” (Ajax Systems)، وفق ما ذكرته عدد من وسائل الإعلام.

المصدر: روسيا اليوم