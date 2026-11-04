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    صورة وخبر

    بالصور | الصليب الأحمر يبحث احتياجات بلدات قضاء بنت جبيل

    عقد رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، الدكتور علي موسى شعيتو، اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحضور رؤساء بلديات عدد من بلدات القضاء، لبحث الاحتياجات الإنسانية والإنمائية للقرى الجنوبية المتضررة وسبل تعزيز الاستجابة لها.

    واستعرض الاجتماع أبرز الاحتياجات الملحّة، والمشاريع الحيوية ذات الأولوية لدعم الأهالي والنازحين والتخفيف من معاناتهم، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحاد واللجنة الدولية.

    وأبدى وفد الصليب الأحمر استعداده لدعم المشاريع المطروحة والمساهمة في تنفيذها، وفق إمكانات اللجنة وبرامجها الإنسانية، بما يعزز صمود الأهالي ويساعد في تلبية احتياجات البلدات المتضررة.

    المصدر: موقع المنار

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