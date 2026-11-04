“حماس”: حملة الاعتقالات الواسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية لن تنال من صمود شعبنا وثباته



أعلنت حركة حماس في بيان أن حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، ولا سيما في الخليل ونابلس وطولكرم، وما رافقها من اقتحام للمنازل وترويع للأهالي واعتقالٍ لعشرات المواطنين، بينهم نساء وأسرى محررون وصحفيون وطلاب، “تأتي في إطار سياسة قمعية ممنهجة تستهدف التنكيل بشعبنا والضغط عليه ودفعه نحو التهجير”.



كما أكدت أن “هذه الاعتقالات لن تنال من صمود شعبنا وثباته، ولن تزيده إلا إصراراً على التمسك بحقوقه والدفاع عن كرامته والبقاء على أرضه”.



وحذرت “حماس” من “استمرار سياسات الاحتلال القائمة على الملاحقة والاعتقال والتعذيب، وندعو المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى التدخل العاجل لممارسة الضغط على الاحتلال ومحاسبة قادته عن الجرائم التي يرتكبونها، والعمل على إنقاذ أسرانا في سجون الاحتلال في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وظروف لا إنسانية وحرمان من أبسط حقوقهم”.



كما دعت “القوى الوطنية والإسلامية وجماهير شعبنا إلى توحيد الجهود لإسناد أسرانا البواسل وذويهم، وتعزيز العمل الشعبي والحقوقي والإعلامي نصرةً لقضيتهم، والعمل على إبقائها حاضرة في مختلف المحافل المحلية والدولية”.

المصدر: موقع المنار