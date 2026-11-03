البيرو | فيضان نهر تومبيس يجتاح المدينة بعد أمطار غزيرة

أعلنت وزارة الدفاع البيروفية أن “نهر تومبيس خرج عن مجراه وفاضت مياهه على المدينة الواقعة شمال البلاد، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى غرق عدد من الشوارع والطرق الرئيسية”.

وأظهرت مشاهد مصورة نشرتها الوزارة عناصر من القوات المسلحة البيروفية وهم يهرعون إلى شاحناتهم للانطلاق نحو المناطق المتضررة، في إطار عمليات الاستجابة للفيضان.

وقد انتشر العسكريون في الشوارع المغمورة بالمياه، حيث عملوا على ضخ المياه ورفعها عن الطرق باستخدام معدات وآليات ثقيلة، بينما تنقلت مركبات عبر الشوارع التي غطتها مياه الفيضان.

كما أظهرت لقطات جوية واسعة النهر وقد فاضت مياهه على ضفتيه، ما يعكس حجم التدفق الناتج عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

ودعت السلطات المحلية السكان إلى توخي الحذر والابتعاد عن ضفاف الأنهار والمجاري المائية، في ظل استمرار عمليات الإغاثة والتنظيف التي تنفذها الفرق العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن الحادث وقع في مدينة تومبيس شمال بيرو يوم الثاني من نوفمبر 2026، وتولت وزارة الدفاع البيروفية توفير المشاهد والمواد الإعلامية المتعلقة بعمليات الاستجابة.

المصدر: وكالة يونيوز