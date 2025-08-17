دولي

إندونيسيا: إصابة العشرات جرّاء زلزال بقوة 6 درجات

أُصيب 29 شخصًا على الأقل، بينهم حالتان حرجتان، إثر زلزال بقوة 6 درجات ضرب صباح اليوم الأحد جزيرة سولاويزي في وسط إندونيسيا.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث في إندونيسيا، عبد المهاري، أن “13 مصابًا نُقلوا إلى مرافق طبية في منطقتي بوسو وتوكوروندو بمقاطعة سولاويزي الوسطى”، مشيرًا إلى أن “الزلزال ألحق أضرارًا بكنيسة في قرية ماساني، في وقت لم يُحسم بعد العدد النهائي للنازحين”.

ووقع الزلزال في مدينة بوسو عند الساعة 5:38 صباحًا (21:38 بتوقيت غرينتش يوم السبت)، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات.

وأكدت السلطات عدم وجود خطر من حدوث تسونامي.

وفي المنطقة المجاورة “سيجي”، شعر السكان بهزة متوسطة استمرت نحو 7 ثوانٍ، لكن لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار، في حين استمرت الهزة الأرضية نحو 15 ثانية في قرى “بوسو بيسيسير”، مما دفع السكان إلى الخروج من منازلهم خوفًا.

ودعا المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث السكان إلى “البقاء في حالة تأهّب تحسّبًا لهزّات ارتدادية محتملة، وتجنّب الاقتراب من المباني المتضررة”.

المصدر: روسيا اليوم