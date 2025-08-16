عربي وإقليمي

الجهاد الإسلامي: إدخال خيام إلى جنوب غزة استهزاء بالمواثيق الدولية وتصعيد لجرائم الاحتلال

اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن إعلان جيش الاحتلال إدخال خيام إلى جنوب قطاع غزة، في إطار هجومه لاحتلال مدينة غزة، يمثل استهزاءً فجًّا بالمواثيق الدولية وامتهانًا صارخًا للمؤسسات الأممية التي تدّعي حماية المدنيين وضمان حقوق الشعوب تحت الاحتلال. وأكدت الحركة أن فرض تهجير السكان في ظل المجازر والتجويع والتشريد المستمر يشكّل جريمة متواصلة بحق الإنسانية.

وأضافت الحركة أن ما يجري في غزة يتكامل مع الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، من عمليات توغل واعتقال واقتحام، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين الذين يطلقون النار على الفلسطينيين ويحرقون الممتلكات ويهددون أرواح المدنيين الآمنين، في ظل حماية مباشرة من جيش الاحتلال. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تمثل عنفًا منظمًا من الكيان وعنفًا منفلتًا من المستوطنين، يلتقيان في هدف واحد هو طرد الفلسطينيين من أرضهم وتجريدهم من أبسط مقومات الحياة.

كما أدانت الحركة إقدام سلطات الاحتلال على وقف الحسابات المالية للكنيسة الأرثوذكسية في القدس، واعتبرت ذلك خطوة خطيرة في سياق تكريس الضم والتهويد وتهديدًا مباشرًا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

وأكدت الجهاد الإسلامي أن صمت المجتمع الدولي وانكشاف عجز مؤسساته يسهّلان استمرار الاحتلال في فرض وقائع ميدانية بوحشية غير مسبوقة، مشددة على أن هذا الصمت لا يعني سوى تشجيع الكيان المجرم على المضي في سياساته العدوانية. ودعت الحركة القوى الحية والشعوب الحرة في العالم إلى رفع الصوت عاليًا رفضًا لهذه الجرائم، ومطالبة بوقف العدوان والإرهاب الاستيطاني، ونصرة الشعب الفلسطيني.

المصدر: موقع حركة الجهاد الاسلامي