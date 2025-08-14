عربي وإقليمي

الخارجية المصرية تطالب كيان الاحتلال بإيضاحات حول ما يسمى “إسرائيل الكبرى”

أدانت مصر، مساء الأربعاء، الأيديولوجية المسماة “إسرائيل الكبرى”، وطالبت كيان الاحتلال بإيضاحات بشأنها، وفق ما أعلنت وزارة الخارجيّة المصرية.

وجاء في بيان للخارجية المصرية ، إنّ “جمهورية مصر العربية تؤكد حرصها على إرساء السلام في الشرق الأوسط، وتدين ما أثير ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى”.

وطالبت الوزارة “بإيضاحات لذلك في ظل ما يعكسه هذا الأمر من إثارة لعدم الاستقرار وتوجه رافض لتبني خيار السلام بالمنطقة والإصرار على التصعيد”.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، في مقابلة مع قناة “آي 24″ الإسرائيلية العبرية، إنه يشعر بأنه يقوم بـ”مهمة تاريخية وروحانية وأنه مرتبط عاطفيًا بما وصفه برؤية إسرائيل الكبرى” التي تضم فلسطين ومصر وسوريا والأردن.

المصدر: وكالات