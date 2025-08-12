عربي وإقليمي

العدو الإسرائيلي يُجبر مقدسيًا على هدم منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

أجبرت سلطات العدو الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، المواطن المقدسي محمد خالد قراعين على هدم منزله في حي وادي حلوة ببلدة سلوان في القدس المحتلة.

وكانت سلطات العدو قد أجبرت، قبل عدّة أيام، شقيقي قراعين، إياد وعمار، على هدم منزليهما في قطعة الأرض نفسها المقام عليها المنزل الثالث.

وأفادت محافظة القدس المحتلة أن “الأشقاء الثلاثة اضطروا إلى هدم منازلهم ذاتيًا، تفاديًا لفرض غرامات باهظة قد تصل إلى مئات الآلاف من الشواقل، في حال نفّذت سلطات الاحتلال عملية الهدم باستخدام آلياتها”.

وتُجبر سلطات العدو المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة على هدم منازلهم ذاتيًا، ومن يرفض ذلك، تُقدِم جرافات الاحتلال على تنفيذ الهدم وتُحمّل صاحب العقار تكاليف مالية باهظة.

كما تمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتُمارس سياسة الهدم الممنهج بحقهم، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن.

وتأتي هذه الممارسات في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستوطنات في المدينة ومحيطها.

المصدر: وكالة وفا