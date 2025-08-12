عربي وإقليمي

500 رضيع في مستشفيات غزة بسبب حرب التجويع الإسرائيلية

أكد المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، منير البرش، أن “500 رضيع يتلقون العلاج في المستشفيات نتيجة الجوع وسوء التغذية”.

وقال البرش، في حديث له يوم الثلاثاء، إن “1750 شخصًا استُشهدوا وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية في القطاع”، وأوضح أن “أكثر من 28 ألف حالة سوء تغذية سُجّلت في القطاع منذ بداية العام، في ظل الحصار المتواصل”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يرتكب العدو الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، ويُجَوّع الفلسطينيين، حيث شدد إجراءاته في 2 مارس/آذار الماضي بإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصولها إلى مستويات كارثية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام