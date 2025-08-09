مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس: مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بشأن غزة الأحد عند الساعة (2,00 بعد الظهر ت غ) عقب قرار نتانياهو إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على القطاع