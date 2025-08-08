لبنان

المفتي قبلان: الحكومة تتخلى عمدًا عن مصالح لبنان ولسنا ممن يُضعفه خائن

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان، في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين (ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، إن “الحكومة تتخلى عمدًا عن مصالح لبنان، فضلًا عن جنوبه وبقاعه وضاحيته، وتطعن المصالح الوطنية السيادية، ولا تترك وسيلة لممارسة الانتهاك والضغط والخنق تجاه قوة لبنان الوطنية إلا وتعتمدها”.

وتابع المفتي قبلان: “في سياق أمركة البلد وكشف لبنان أمام إسرائيل، تريد حكومة الراعي الأميركي كشف لبنان أمام أخطر مشاريع واشنطن وتل أبيب، ولا شيء أخطر على لبنان من حكومة تعطي الإسرائيلي ما لم يستطعه بكل حروبه التاريخية”، وأضاف: “بكل صراحة، حكومة التخلي الوطني، حكومة السقوط الوطني، تتنازل بشكل كامل عن سيادتنا وبلدنا، وبلا قيد أو شرط”، ولفت إلى أنه “بشكل واضح، تتخلى هذه الحكومة الظالمة وطنيًّا عن مسؤولية الدفاع الوطني”.

وأشار المفتي قبلان إلى أن “الجيش اللبناني يتلهّف للدفاع عن أرضه ووطنه، لكن الحكومة تمنعه”، وتابع: “المقاومة تدافع عن لبنان، لأن الحكومة اللبنانية لا تريد الدفاع عن لبنان وأرضه وشعبه”، وأضاف أن “الحكومة التي تتعارض مع المصلحة الوطنية اللبنانية معنيّة بأجوبة وطنية لا تملكها، لأنها تمارس العبودية الدولية والإقليمية باحتراف، وسيادة لبنان مهدَّدة من هذه الحكومة التي تنتهك صميم مصالح لبنان السيادية، ولا تقوم بأي وظيفة هيكلية داخلية، ولم تمرّ على لبنان حكومة أسوأ من هذه الحكومة، إلا ما يشبهها في الوظيفة والانتهاك الوطني”.

وأكد المفتي قبلان “لسنا ممن تقتله الشدائد أو يُضعفه خائن، ولن نترك لبنان والدفاع عنه، وأي لعبة داخلية تطبيقية للقرارات اللاوطنية التي اتخذتها حكومة التخلي الوطني ستضع البلد في خطر هائل، وستجعل السلم الأهلي على المحك”، وأضاف أن “كل من شارك في هذه القرارات اللاوطنية يتحمل المسؤولية أمام بلده وشعبه”.

ولفت المفتي قبلان إلى أن “الدستور اللبناني يفرض على الحكومة اللبنانية أن تحمي سيادتها، وتؤمّن وحدة أراضيها والدفاع عن وطنها ومصالحه السيادية، لكن المخزي أن هذه الحكومة لا تريد ذلك، بل تُصرّ على ترك لبنان فريسة سهلة أمام الوحش الإسرائيلي الذي يدوس شرف هذه الحكومة، ومع ذلك لا يرفّ لهذه الحكومة الجوفاء جفن، واللحظة لحماية لبنان وشعبه وقواه الوطنية من أسوأ مرحلة يمرّ بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام