لبنان

السيد فضل الله: لا ينبغي التفريط بأي موقع من مواقع القوة التي يمتلكها لبنان

قال السيد علي فضل الله في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمامين الحسنين (ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت: “قبل الحصول على ضمانة بحماية لبنان، لا ينبغي التفريط بأي موقع من مواقع القوة التي يمتلكها”.

ودعا السيد فضل الله “الحكومة اللبنانية في جلساتها إلى تصويب هذا القرار، بحيث تأخذ في الاعتبار هواجس اللبنانيين، ولا سيما الذين يعانون من احتلال هذا العدو، وتقدّم الأجوبة الحاسمة لهم”.

وحذر السيد فضل الله “من الفتنة التي نخشى أن تطلّ برأسها على اللبنانيين، بفعل الانقسام الذي شهدناه بعد قرار الحكومة اللبنانية، والذي ينعكس على الخطاب السياسي والديني والشعبي، بما يُخشى من تداعياته على غير صعيد”.

وشدّد السيد فضل الله على “ضرورة اعتماد الخطاب العقلاني الواعي، والابتعاد عن الخطاب المستفزّ الذي يستثير الغرائز الطائفية والمذهبية والسياسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام