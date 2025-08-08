لبنان

العدو الإسرائيلي يُجدّد انتهاكه للسيادة اللبنانية

جدّد العدو الإسرائيلي، الجمعة، انتهاكه للسيادة اللبنانية، ولاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وللقرار الدولي رقم 1701.

وفي هذا السياق، أفاد مراسل قناة المنار عن “غارة نفّذتها مسيّرة صهيونية استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق بلدة أنصارية جنوب لبنان”.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء شهيد في الغارة الصهيونية على طريق بلدة أنصارية.

وكان طيران العدو قد اعتدى، يوم الخميس، على منطقتي كفردان وعنجر في البقاع اللبناني، ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح.

ويواصل العدو الإسرائيلي بشكل يومي اعتداءاته على لبنان برًّا وبحرًا وجوًّا، حيث سُجّل أكثر من 4200 خرق صهيوني منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

المصدر: موقع المنار