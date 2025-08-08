عربي وإقليمي

“الكابينيت” الصهيوني يقرّ اقتراح احتلال مدينة غزة

نقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مسؤول أمني صهيوني أن ما يُسمى بالمجلس السياسي والأمني المصغّر “الكابينيت” وافق على اقتراح بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة.

ويأتي هذا القرار بعد جلسة لـ”الكابينيت” استمرّت عشر ساعات، تخللتها نقاشات حاسمة حول خطة احتلال وسيطرة أمنية شاملة على القطاع.

وتشمل الخطة تنفيذ عملية برية طويلة المدى وتهجيرًا واسعًا للفلسطينيين من مدينة غزة والمخيمات الوسطى، ودفع من تبقّى من السكان جنوبًا باتجاه معبر رفح، في محاولة لتشجيعهم على مغادرة القطاع بالكامل، وفقًا لوسائل إعلام صهيونية.

المصدر: قناة المنار