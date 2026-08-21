النفط يتجه لمكاسب أسبوعية ثانية وسط التوتر في الإمدادات



استقرت أسعار النفط، الجمعة، مع اتجاهها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران وما يرافقه من مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 93.82 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 86.78 دولارًا.

وخلال الأيام الخمسة الماضية، صعد برنت بأكثر من 7 في المئة، والخام الأميركي بأكثر من 8 في المئة، ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ 24 تموز.

وتدعم الأسعار مخاوف من استمرار تعطل الإمدادات من دول منتجة رئيسية، بينها السعودية والعراق والإمارات والكويت، في ظل التوتر مع إيران.

كما أظهرت بيانات «كبلر» تراجع عدد سفن البضائع العابرة لمضيق هرمز، الخميس، إلى 7 سفن فقط، أي نصف العدد المسجل في الأربعاء، من دون تسجيل عبور ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال.

المصدر: السياسة