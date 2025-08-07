لبنان

“موظفو الإدارة”: تعليق الإضراب الأسبوع الحالي

أعلن “تجمع موظفي الإدارة العامة” في لبنان في بيان له الخميس تعليق الإضراب الأسبوع الحالي.

وقال البيان “استجابة لطلب المديرين العامين وبانتظار لقائهم مع رئيس الحكومة وبعد ان قدم لهم التجمع ورقته المطلبية العاجلة لتصل إلى رئيس الحكومة نواف سلام، تعليق الإضراب خلال الأسبوع الحالي”، آملاً “عدم العودة إليه وأن تقوم الحكومة بخطوة جدية تحسن من أوضاع الموظفين”.

وأكد التجمع “العودة إلى الإضراب في أقرب وقت في حال أصرت الحكومة على الاستهانة بكرامة الموظفين وبشكل منسق مع كل الجهات الفاعلة في الإدارة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام