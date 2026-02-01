رابطة الأساتذة المتعاقدين: تجاوب رسمي مع مطالبنا وسنعلن التفاصيل الاثنين

أعلنت “رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان” في بيان لها الاحد أنها أوصلت مطالبها المتعلقة بإنقاذ العام الدراسي، وتعويض ساعات الإضراب، وإقرار زيادة أجور عادلة، ودفع حقوق المتعاقدين بعيدًا عن أي تسويات، إلى المعنيين في البلاد، مؤكدة أنها “تلقت تجاوبًا رسميًا ستعلن تفاصيله غدًا الاثنين”.

وفي بيان لها، انتقدت الرابطة أداء روابط التعليم الرسمي الأخرى، معتبرة أن الإضرابات المتقطعة التي شهدها القطاع التربوي خلال الشهرين الماضيين رهنت العام الدراسي وحقوق الأساتذة والتلاميذ، وخفّضت سقف المطالب بعد تصعيد غير مدروس، ما أدى إلى انقسام الروابط التربوية والتراجع عن خيار الإضراب المفتوح.

ولفتت الرابطة إلى أن روابط التعليم انتقلت من المطالبة بزيادة الأجور سبعةً وثلاثين ضعفًا إلى طرح زيادات محدودة لا تتجاوز اثني عشر ضعفًا، مع الاكتفاء بإضرابات رمزية ومنح الحكومة مهلًا إضافية، ما اعتبرته “حربًا ناعمة” هدفها تمرير امتحانات نصف السنة والتخفيف من حدّة التحركات.

وأكدت رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين رفض زجّ التعليم الرسمي في سجالات غير تربوية، ورفض استغلال وجع الأساتذة، ملاكًا ومتعاقدين، عبر إضرابات متقطعة وخطابات لا تسمّي الأمور بأسمائها، معتبرة أن هذه الأساليب تؤدي إلى ضرب التعليم الرسمي وإلحاق الضرر بالأساتذة والتلاميذ معًا.

كما شكرت الرابطة مديري المدارس الذين قرروا عدم الالتزام بالإضراب وفتح أبواب المدارس أمام الأساتذة المتعاقدين والتلاميذ، مؤكدة استمرارها في العمل لتحصيل الحقوق بعيدًا عن أي مساومات، وبما يحفظ مصلحة العام الدراسي.

