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   6 ربيع الأول 1448   
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    اقتصاد

    النفط يواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط غموض بشأن الملاحة في مضيق هرمز

      ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة ليوم الأربعاء، مسجّلة مكاسب لليوم الرابع على التوالي، وسط غموض بشأن الإمدادات، بينما قيّم المستثمرون رسائل متضاربة من طهران وواشنطن حول ما إذا ‌كان مضيق هرمز مفتوحاً أمام السفن.


      وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً، أو 0.29%، إلى 91.28 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 00:04 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتاً إلى 85.31 دولاراً للبرميل.


      وارتفع الخامان عند التسوية، الثلاثاء، إلى أعلى ⁠مستوياتهما منذ 24 تموز/يوليو الفائت، بعدما تراجعت الآمال في التوصّل إلى اتفاق إنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.


      وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن واشنطن لا تجري أيّ محادثات مع إيران مؤكدا أنّ مضيق هرمز مفتوح، وذلك في تعليق يتناقض مع تأكيد إيراني سابق بأنّ المضيق لا يزال مغلقاً أمام الملاحة البحرية.


      وفي الولايات المتحدة، ذكرت مصادر في السوق، الثلاثاء، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي، أنّ مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

      المصدر: السياسة

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