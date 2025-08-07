الخميس   
   07 08 2025   
   13 صفر 1447   
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    مجمع ناصر الطبي في غزة: شهيدتان في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين غربي مدينة خانيونس جنوبي القطاع