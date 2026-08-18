وزير الدفاع الياباني: التعاون بين واشنطن وسيول حيوي للأمن

رأى وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي اليوم أن التعاون مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يُعد أمرا “حيويا” للأمن الإقليمي، وذلك بعدما أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب شكوكا في منطقة المحيط الهادئ من خلال تقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع سيول، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وخلال زيارة له إلى أوستراليا، أعرب كويزومي عن تأييده القوي للتعاون الأمني المشترك مع واشنطن، الحليف الدفاعي الرئيسي لبلاده، وكذلك مع الجارة سيول.

وقال كويزومي للصحافيين :”في ظل مواجهة اليابان لأكثر البيئات الأمنية قسوة وتعقيدا منذ فترة ما بعد الحرب، فإن التعاون بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يُعد أمرا حيويا لسلام المنطقة واستقرارها”.

وجاء الاجتماع الياباني-الأوسترالي في كانبرا بعد ساعات من إشادة ترامب بعلاقته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وانتقاده الحاد لكوريا الجنوبية لعدم مساعدتها واشنطن في مواجهة إيران.

وردا على سؤال حول تصريحات ترامب، قال وزير الدفاع الأوسترالي ريتشارد مارلز إن بلاده “تشعر بقلق بالغ إزاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية وكذلك برنامجها الصاروخي، وقد أكدنا على هذه النقطة باستمرار”.

كما أضاف :”أعتقد أنه في ظل العالم المليء بالتحديات الذي نواجهه ورغم وجود تحديات عديدة، فإن كوريا الشمالية هي المتسبب في عدد غير قليل منها”.

المصدر: وكالات