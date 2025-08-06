صحيفة غلوبس الصهيونية: شركات الطيران سارعت إلى تدشين رحلات إلى ألبانيا كوجهة بديلة للسياح الإسرائيليين في ظل تصاعد العداء في اليونان وتنامي الشعور بانعدام الأمن هناك