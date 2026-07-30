الرئيس عون من تركيا: هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية-التركية

اشار رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ بعد لقائه الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، الى ان “تركيا محطة تعكس ما يجمع بلدينا من علاقات راسخة، وإرادة مشتركة لتعزيز التعاون بما يخدم مصالح شعبينا ويسهم في استقرار منطقتنا”.

اضاف:” اليوم تأتي هذه الزيارة في لحظةٍ فارقة، تعيد فيها منطقتنا رسم ملامح مستقبلها، ومن مسؤوليتنا أن نضمن أن تكون الشراكة اللبنانية – التركية جزءاً من صناعة هذا المستقبل، لا مُتَفَرِّجَةً عليه”.

وتابع: “لقد لمست لدى الرئيس أردوغان رؤية واضحة وإرادة صادقة للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى مستوى جديد من التعاون. إنّي على يقين بأن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية–التركية، عنوانها الشراكة، والثقة، والعمل المشترك”.

واكد اننا “لن نتنازل عن كراماتنا الوطنية، ولن نستسلم لقوة طاغية، فلا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق، ولا تدخل أحاديا في شؤوننا الداخلية أو السيادية. وهذا ما كانت عليه علاقات تركيا ولبنان منذ قيام دولتيهما الحديثتين”.

اضاف: “ما لم تستطع الحرب أن تدمره هو إرادة اللبنانيين، فنحن اليوم أكثر تصميماً على استعادة سيادة دولتنا، وإعادة إعمار وطننا، وبناء مستقبل آمن ومستقر لكل اللبنانيين”.