متحدث وزارة الصحة اليمنية: ارتفاع حصيلة مجزرة النظام السعودي في منطقة الشرية ببني حشيش شرق صنعاء إلى 84 شهيداً وجريحاً بينهم 44 شهيداً و40 جريحاً