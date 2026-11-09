فلسطين | شهيدان و8 جرحى في 8 خروقات جديدة لقوات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ395 على التوالي، مسجلة 8 خروقات جديدة، تخللتها عمليات قصف وإطلاق نار واستهداف لخيام النازحين، تركزت بشكل خاص في محافظة خان يونس جنوبي القطاع.

واستشهد الفلسطينيان محمود فضل أبو حماد ونرمين سعيد العمور، وأصيب 8 آخرون، مساء الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في محيط مخيم القادسية قرب أبراج طيبة في منطقة المواصي بمحافظة خانيونس.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين، قبل ظهر الأحد، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية واستهدف منطقة بئر النعجة غربي مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع، فيما أصيبت سيدة برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم، إثر إطلاق نار استهدف مخيم قطر للنازحين شرقي مدينة حمد السكنية شمالي خان يونس.

وفي مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال صباح الأحد المناطق الشرقية، بالتزامن مع إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية نيراناً كثيفة باتجاه خيام النازحين في منطقة الشاكوش بمواصي رفح وخانيونس.

وشهدت المناطق الجنوبية والشرقية من مدينة خان يونس إطلاق نار مكثفاً من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية، استهدف منازل وخيام النازحين، وسط تجدد إطلاق النار خلال ساعات الصباح.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت، السبت، 13 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، شملت إطلاق نار وقصفاً مدفعياً نفذته الدبابات والطائرات المروحية.

وتتواصل هذه الخروقات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية، وسط استمرار الحصار والتحكم بحركة المعابر ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما يفاقم الأوضاع المعيشية والصحية للسكان، ولا سيما مع دخول فصل الشتاء واستمرار تداعيات الدمار والنزوح.

المصدر: وكالة يونيوز