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    لبنان

    وفود فلسطينية ولبنانية تشارك في مجلس عزاء للشهيد كوزو اوكاموتو في شمال لبنان

      فادي منصور

      اقام مكتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في منطقة الشمال مجلس عزاء للشهيد المناضل الاممي كوزو اوكاموتو المعروف باحمد الياباني بمشاركة وفود فلسطينية ولبنانية وشخصيات وطنية وممثلين عن الاحزاب والقوى والفصائل الفلسطينية
      واكد مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الشمال احمد غنومي ان القوى والفصائل الفلسطينية تجدد التزامها بالوقوف الى جانب محور المقاومة معتبرا انه الخيار الوحيد نحو العودة الى فلسطين

      من جهته حيا الامين العام لحركة التوحيد الاسلامي الشيخ بلال شعبان المقاومة التي ما زالت تقدم الشهداء على طريق القدس مؤكدا ان دماءهم ستبقى عنوانا للصمود والانتصار ، واضاف ان هناك مؤتمرات تحيكها اميركا تستهدف تمزيق الامة ولن تنجح محذرا من اي انقسام في سوريا او لبنان يضر بقضية الامة واعتبر ان اي انقسام يخدم الاعداء ومشددا على ان محور المقاومة سيواصل تحقيق الانتصارات كما فعل منذ عهد احمد الياباني وحتى اليوم

      بدوره اكد منسق الاحزاب والقوى الوطنية اللبنانية احمد الشهال ان المناضلين لا يموتون وان دماء الشهداء ستبقى ترسم طريق العزة والنصر في مواجهة العدوان الذي يستهدف لبنان وفلسطين

      والقى مسؤول حركة حماس في مخيم البداوي مهدي عساف كلمة الحركة اشاد فيها بتضحيات الشهداء الذين قدموا ارواحهم في سبيل تحرير فلسطين ومؤكدا استمرار التمسك بخيار المقاومة

      كما القى مسؤول حزب الشعب ابو وسيم مرزوق كلمة اشاد فيها بمسيرة كوزو اوكاموتو ووفائه لفلسطين وشعبها معتبرا انه كان من اوائل المناضلين الذين حملوا قضية الشعب الفلسطيني ودافعوا عن المظلومين في العالم

      وفي كلمة اللجنة الشعبية اكد امين سرها ابو رامي خطار ان الشعب الفلسطيني سيبقى وفيا لكل من وقف الى جانبه وساند قضيته وقدم التضحيات دفاعا عن حقوقه الوطنية

      واختتمت الكلمات بكلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي القاها حسن شحرور مؤكدا مواصلة النضال الوطني والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني حتى التحرير والعودة الى فلسطين

      المصدر: موقع المنار

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