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   14 صفر 1448   
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    نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 20 معتقلًا في الضفة الغربية خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال غالبيتهم من نابلس

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