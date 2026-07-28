عشية زيارة زيلينسكي لأمريكا.. روسيا تعلن التصدي لأكثر من 390 مسيّرة

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، الثلاثاء، تعرض المدينة لهجوم بأكثر من 390 مسيرة الليلة الماضية، مما ألحق أضرارا بمنازل بحسب السلطات، وذلك قبيل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المرتقبة إلى البيت الأبيض.

وقال سوبيانين -في منشور على منصة تلغرام- إن أكثر من 390 طائرة مسيّرة توجهت نحو منطقة موسكو، موضحا أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط معظمها قبل وقت طويل من وصولها إلى المدينة.

ولفت رئيس البلدية إلى أن الدفاعات الجوية الروسية قامت باعتراض وإسقاط “81 طائرة مسيّرة معادية في أثناء اقترابها من موسكو”.

كما أفاد حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف عبر المنصة ذاتها بتضرر مبنى سكني ومنازل، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

استهداف بلدات شرقي أوكرانيا

ذكر مسؤولون أوكرانيون، أمس الاثنين، أن ضربات روسية استهدفت بلدات على خط المواجهة في شرق أوكرانيا أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وقال مدعون في منطقة دونيتسك، التي تمثل بؤرة القتال على طول خط الجبهة الممتد لمسافة 1200 كيلومتر، إن 3 أشخاص قتلوا في منطقتين قرب مدينة كوستيانتينيفكا المتنازع عليها.

من جهته، أعلن الجيش الروسي هذا الشهر سيطرة قواته على مدينة ‌‌كوستيانتينيفكا، غير أن مسؤولين أوكرانيين نفوا سقوط المدينة بيد موسكو.

وفي واقعة أخرى، قُتل شخص قرب مدينة كراماتورسك، التي تعد منطقة حاسمة بالنسبة للدفاعات الأوكرانية. كما نقلت السلطات إصابة 18 شخصا في المجمل في أنحاء منطقة دونيتسك.

بدوره، أعلن حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك أولكسندر هانزا مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في أكثر من 50 هجوما شنته قوات الجيش الروسي بالمدفعية والطائرات المسيرة في المنطقة الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا.

وكتب هانزا في منشور على منصة تلغرام أن القوات الروسية شنت أكثر من 50 هجوما على 5 أحياء داخل منطقة دنيبروبيتروفسك.

لقاء مرتقب بين زيلينسكي وترمب

على الصعيد السياسي، من المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -اليوم الثلاثاء- نظيره الأوكراني في البيت الأبيض لإجراء محادثات لبحث سبل الدعم الأمريكي في مواجهة موسكو.

وتتزامن الزيارة مع تكثيف كل من أوكرانيا وروسيا ضرباتهما بعيدة المدى، مع تعثر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لوقف الحرب المندلعة منذ فبراير/شباط 2022.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية -الجمعة الماضية- بأن الزعيمين سيلتقيان في واشنطن الثلاثاء، وهو موعد يتزامن مع جنازة السيناتور الراحل ليندسي غراهام، الذي توفي في 11 يوليو/تموز.

من جهته، قال زيلينسكي إنه يستعد للقاء رئيس الولايات المتحدة وفريقه، معربا عن أمله في أن “تواصل واشنطن دعم أوكرانيا، وأن نتمكن من إنهاء هذه الحرب بسلام”.

ولطالما اتسمت العلاقات بين ترمب وزيلينسكي بالتوتر، فمنذ عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض، أوقف إلى حد كبير شحنات الأسلحة المباشرة إلى كييف، مفضلا بدلا من ذلك برنامج “بورل” الذي يتيح للأوروبيين شراء الأسلحة ثم نقلها إلى أوكرانيا.

بيد أن ترمب أبدى في الأسابيع الأخيرة مرونة أكبر تجاه أوكرانيا، التي لا تزال الولايات المتحدة حليفا رئيسيا لها، إذ توفر لها على وجه الخصوص معلومات استخباراتية مع إتاحة الوصول إلى نظام “ستارلينك” الذي يضمن الاتصالات العسكرية على خطوط المواجهة.

عقوبات ضد روسيا

من المتوقع أيضا أن يلتقي زيلينسكي خلال زيارته لواشنطن بمجلس الشيوخ الأمريكي، إذ أفاد اثنان من مساعدي أعضاء المجلس بدعوة جميع الأعضاء الـ100 إلى اجتماع مساء الثلاثاء مع الرئيس الأوكراني.

وقال أحد المساعدين إن مجلس الشيوخ قد يجري تصويتا على مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا كان غراهام من أبرز الداعمين له.

وظل مشروع القانون -الذي يهدف إلى تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة التي تمول بها حربها في أوكرانيا- معلقا لنحو عام قبل وفاة غراهام بشكل مفاجئ هذا الشهر.

وكان المشرعون قد خفضوا مستوى الرسوم الجمركية المنصوص عليها في التشريع إلى 100%، بدلا من نسبة موحدة بلغت 500% في نسخة سابقة من مشروع القانون، سعيا لكسب مزيد من التأييد. غير أن المشروع أثار مخاوف في الكونغرس من احتمال منحه ترمب صلاحيات جديدة.

المصدر: وكالات