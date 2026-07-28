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    السفير الإيراني لدى موسكو: وزارتا الدفاع الروسية والإيرانية تتواصلان بشأن الهجوم الأوكراني على السفينة الإيرانية

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