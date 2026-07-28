أمريكا | إعصار يضرب شرق ولاية ويسكونسن ويقطع الكهرباء عن 32 ألف مشترك

ضرب إعصار وصفته هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية بأنه “شديد الخطورة” منطقتَي أبلتون وميناشا في شمال شرق ولاية ويسكونسن، مما تسبّب في أضرار جسيمة وانقطاع واسع للتيار الكهربائي، فيما بادرت فرق الطوارئ إلى تقييم الأوضاع والاستجابة للبلاغات الواردة.

وأصدرت الهيئة تحذيراً من مستوى “شديد الخطورة”، وهو ثاني أعلى مستويات التحذير من الأعاصير، وذلك عقب رصد الإعصار قرب مدينة ميناشا متحركاً نحو الجنوب الشرقي بسرعة تقارب 64 كيلومتراً في الساعة.

واستمر رصد الإعصار لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، قبل أن ينتقل فوق بحيرة وينيبيغو ويتلاشى فوق المياه. وحذّرت هيئة الأرصاد من احتمال أن تُفرز العاصفة المسبِّبة له أعاصير إضافية خلال تحرّكها جنوباً عبر شرق الولاية.

وعلى صعيد الأضرار، تسبّبت العواصف في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف مشترك في مقاطعة أوتاغامي التي تقع فيها معظم مدينة أبلتون، فضلاً عن أكثر من 12 ألف مشترك في مقاطعة وينيبيغو المجاورة. وأفادت شركة مرافق ميناشا بأن الانقطاع ربما شمل المدينة بأكملها.

وأكدت شرطة ميناشا أن فرق الطوارئ تعمل على تقييم الأضرار ومعالجة مصادر الخطر والاستجابة لبلاغات السكان، مشيرةً إلى أنه لم ترد معلومات مؤكدة عن وقوع وفيات أو إصابات.

المصدر: وكالة يونيوز