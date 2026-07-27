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   12 صفر 1448   
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    عربي وإقليمي

    العدو ينسق مع دول المنطقة الاستعداد لاحتمال تصعيد أمريكي ضد طهران

      ذكرت هيئة البث الاسرائيلية، أن التنسيق على قدم وساق بين كيان العدو ودول منطقة الشرق الأوسط “في مواجهة ايران بهدف تعزيز التعاون الأمني والاستعداد لاحتمال تصعيد أمريكي ضد طهران”، حسب تعبير العدو.

      ونقلت الهيئة عن مصدر مطلع، أن الكيان على اتصال بدول في المنطقة، ويستمر الحوار مع هذه الدول ويتعزز”.

      وقال المصدر، إنه “في إطار الاستعدادات الإقليمية، نشرت الولايات المتحدة بنية تحتية ووسائل قتالية إضافية في الشرق الأوسط، يستخدمها شركاء في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، لمواجهة التهديدات الإيرانية”.

      وأشارت الهيئة إلى أن “”تل أبيب” ترغب في تجديد الهجمات على إيران، وإلى جانب خطط مهاجمة البنية التحتية النووية، هناك أيضاً رغبة في إلحاق الضرر بالبنية التحتية للطاقة والمصافي، بهدف ممارسة الضغط على النظام الإيراني للموافقة على التخلي عن برنامجه النووي”.

      وفي وقت سابق ذكرت الهيئة أن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، تحدث مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وبحثا سبل تعزيز علاقات الصداقة والروابط بين الكيان المحتل والبحرين، و”أهمية اتفاقيات أبراهام التي تقودها الولايات المتحدة في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة”، حسب زعمه.

      وذكر بيان صادر عن هرتسوغ أن الجانبين ناقشا أيضا التطورات الأخيرة، وأهمية التعاون والحوار بين دول المنطقة.

      المصدر: إعلام العدو

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